Mercato - Real Madrid : Kroos aurait lancé un avertissement à Zidane pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Visiblement désireux de terminer sa carrière au Real Madrid, Toni Kroos n’aurait cependant aucunement envie de devenir une solution de rechange dans le schéma tactique de Zinedine Zidane.

Présent sur les antennes d’ El Chiringuito TV , Eduardo Inda fait une révélation de taille sur l’avenir de Toni Kroos. Le directeur d’ OK Diario précise que le Bayern Munich envisagerait un transfert du milieu de terrain du Real Madrid cet été, et ainsi le faire revenir au Bavière, tout en révélant l'intérêt du PSG. L'international allemand pourrait donc faire son grand retour dans son ancien club, lui qui l'avait quitté en 2014 afin de rejoindre la Casa Blanca . Et Toni Kroos aurait tout prévu pour son avenir au Real Madrid. Explications...

Kroos prêt à raccrocher au Real Madrid, mais…