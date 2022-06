Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Ronaldo... Les hommages se multiplient après les adieux de Marcelo

Publié le 14 juin 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Ce lundi, le Real Madrid a organisé une cérémonie pour rendre hommage à Marcelo, qui quittera le club espagnol après près de quinze ans de bons et loyaux services. Ces dernières heures, plusieurs joueurs, anciens comme actuels, ont tenu à envoyer un message à l'international brésilien, désormais à la recherche d'un ultime défi avant de raccrocher ses crampons.

Le match entre le Real Madrid et Liverpool en finale de Ligue des champions aura donc été le dernier match de Marcelo sous le maillot merengue . Une magnifique façon de mettre un terme à une aventure, débutée en 2007. Arrivé en provenance de Fluminense, l'international brésilien n'était alors qu'un jeune joueur en devenir. Mais très vite, il a mis tout le monde d'accord, jusqu'à être considéré comme le meilleur latéral gauche de la planète. Mais ces derniers mois, Marcelo avait perdu sa place de titulaire aux dépens de Ferland Mendy notamment. Le début de la fin pour le joueur de 34 ans, qui n'a pas vu son contrat être renouvelé. Dimanche dernier, le Real Madrid a officialisé le départ du joueur le plus titré de son histoire ( 25 trophées remportés). Une cérémonie a été organisée à Valdebebas pour rendre homme à la star sud-américaine. En larmes, il a fait ses adieux à son club de cœur en présence de son président, Florentino Perez. « Je suis venu à Madrid quand j'avais 18 ans, et je pensais que j'étais mûr, et maintenant je sais que je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire. L’avenir du Real Madrid est très prometteur, comme il l'a toujours été. J'inclus mon fils, qui est dans la cantera. Je suis arrivé comme un garçon et je pars comme un homme » a-t-il déclaré ce lundi.

🤍 #GraciasMarcelo 🤍 https://t.co/ipYHHZuFcb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2022

Marcelo reçoit une pluie de messages