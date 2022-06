Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant débarque pour Lewandowski

Publié le 14 juin 2022 à 23h15 par La rédaction

Attiré par le Paris Saint-Germain pour s’occuper du mercato, Luis Campos cible déjà une liste de plusieurs joueurs, parmi lesquels figure Robert Lewandowski. L’attaquant de 33 ans veut quitter le Bayern Munich cet été, et le Portugais voit là une bonne opportunité de renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Toutefois, Manchester United serait également présent sur ce dossier.

Le Paris Saint-Germain compte bien frapper fort lors du mercato estival. Alors que l’arrivée de Luis Campos a été officialisé, le Portugais compte bien renforcer le club de la capitale dans chaque secteur, y compris en attaque. Ainsi, ce dernier s’intéresse à la situation de Robert Lewandowski, selon L’Equipe . Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, le joueur de 33 ans ne veux plus évoluer sous le maillot Bavarois, comme il l’a déjà expliqué de nombreuses fois ces dernières semaines, notamment dans le podcast de Kuba Wojewódzki et Piotr Kędzierski : « Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern » . Déjà intéressé par le natif de Varsovie en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a finalement réussi à conserver le Français, mais souhaiterait lui associer Lewandowski. Un dossier sur lequel les Parisiens ne seront cependant pas seuls.

Manchester United s’intéresse à Lewandowski