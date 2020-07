Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 2 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il est désormais libre de tout contrat, l’ancien gardien de Manchester City, Joe Hart, a lancé un énorme appel du pied au Real Madrid pour venir y prendre la place de Thibaut Courtois.

« Je veux écrire l'histoire ici, gagner beaucoup de titres ici, et c'est pour cela que je me sens Madridiste, c'est ce que je suis », avait confié Thibaut Courtois en décembre dernier, affichant donc son envie de rester encore longtemps au sein du Real Madrid. Pourtant, le gardien belge est régulièrement décrié, et son avenir fait parfois l’objet de spéculations. D’ailleurs, s’il envisageait à court terme de remplacer Courtois au Real Madrid, Zinedine Zidane peut déjà compter sur la candidature d’un gardien très connu…

Joe Hart se verrait bien au Real Madrid