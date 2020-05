Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 20 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la presse espagnole a récemment révélé un intérêt du Real Madrid pour Lucas Ocampos, l’ancien joueur de l’OM a évoqué le sujet.

Recruté par le FC Séville l’été dernier après être passé par l’OM, Lucas Ocampos a réalisé une première saison assez convaincante dans les rangs du club andalou. D’ailleurs, la presse espagnole révélait récemment que l’ailier argentin aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et en attendant de savoir si cette information se vérifiera lors du prochain mercato, Ocampos a lancé un appel du pied à l’entraîneur merengue mardi dans un entretien accordé à la radio argentine Club Octuber 947.

« Des choses qui vous remplissent la poitrine »