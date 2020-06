Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare son offensive pour Eduardo Camavinga !

Publié le 2 juin 2020

Tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid en aurait fait le successeur désigné de Casemiro dans l’entrejeu. Reste maintenant à se mettre d’accord avec Rennes pour un transfert et afin de trouver un terrain d’entente, les Merengue étudieraient différentes solutions.

A 17 ans, Eduardo Camavinga a émerveillé la Ligue 1 de son talent cette saison sous le maillot de Rennes. Ayant contribué au beau parcours des Bretons, le milieu de terrain pourrait donc disputer la Ligue des Champions au Roazhon Park la saison prochaine… à moins qu’il ne rejoigne un plus grand club. En effet, les performances du joueur de Julien Stéphan ne sont pas passées inaperçues. Ainsi, comme Le 10 Sport vous l’a récemment dévoilé, le PSG envisage de lancer un assaut pour Camavinga. Leonardo pourrait alors contrarier le Real Madrid, où l’on rêve d’attirer le Rennais depuis de longues semaines déjà. D’ailleurs à en croire la presse espagnole, le préférence d’Eduardo Camavinga irait bel et bien aux Merengue. « Il a aime Zidane et le Real Madrid », avait lâché un de ses proches. L’avenir du crack de Rennes passerait donc par la Casa Blanca, où l’on préparerait l’assaut…

Quelle solution pour Camavinga ?

« Très sincèrement : oui le projet la saison prochaine sera avec Eduardo », avait annoncé dernièrement Pierre Holveck, président de Rennes. Pour le Real Madrid, négocier le transfert d’Eduardo Camavinga avec les Bretons devrait donc être compliqué. Face à cela, les Merengue étudieraient différentes options comme l’annonce Ok Diario . La première serait de boucler le transfert dès cet été. Selon le média ibérique, le Real Madrid serait l’un des clubs les moins impactés par la crise du coronavirus. Ainsi, Florentino Pérez aurait les finances nécessaires pour répondre aux exigences de Rennes. Une autre solution, qui pourrait plus convenir aux Bretons, serait d’acheter Camavinga cet été, avant de le prêter à Rennes pour une saison. Un deal gagnant-gagnant puisque la Casa Blanca s’assurerait les services du nouveau crack du football, tandis que Julien Stéphan pourra l’utiliser en Europe la saison prochaine.

Une opération à la Mbappé pour Camavinga ?

Enfin, le Real Madrid pourrait finalement réaliser une opération similaire à celle de Kylian Mbappé pour Eduardo Camavinga. Comme le joueur du PSG, celui de Rennes est sous contrat jusqu’en 2022. L’idée serait alors, sous réserve que le joueur de Julien Stéphan ne prolonge pas d’ici-là, de s’attaquer à ce dossier en 2021, quand le joueur de 17 ans n’aura plus qu’un an de contrat. Le Real Madrid serait alors en position de force puisque Rennes sera alors contraint de céder Camavinga sous peine de le voir partir gratuitement un an plus tard. A voir maintenant quelle sera la solution choisie, mais tout serait prévue pour rafler la mise.