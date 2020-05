Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à un problème de taille pour cet été ?

Publié le 27 mai 2020 à 0h30 par B.C.

Si le Real Madrid entend bien se renforcer durant le mercato estival, Zinedine Zidane espérerait également se séparer de plusieurs joueurs. Cependant, personne ne voudrait quitter la Casa Blanca.

Malgré l'épidémie de coronavirus, le Real Madrid espère se montrer actif durant le prochain mercato estival. Zinedine Zidane souhaiterait avant tout rajeunir son effectif et ciblerait ainsi plusieurs grands espoirs du football, à l'instar de Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga ou encore Erling Haaland. Mais pour recruter ces joueurs, il faudra renflouer les caisses et leur faire une place dans le groupe merengue. Ainsi, les Merengue espéreraient se séparer de plusieurs joueurs, d'autant que Achraf Hakimi et Martin Odegaard, tous deux prêtés, devraient également faire leur grand retour cet été, mais le plan du Real Madrid pourrait ne pas se dérouler comme prévu.

Personne ne compte s'en aller au Real Madrid