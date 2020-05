Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une belle carte à jouer pour Salah ?

Publié le 26 mai 2020 à 23h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid depuis un bon moment désormais, Mohamed Salah cultiverait des envies d’ailleurs et pourrait être une belle option pour le club merengue cet été.

Ancien sélectionneur adjoint de l’Égypte, Hany Ramzy a récemment révélé que Mohamed Salah lui avait assuré au printemps 2018 avoir reçu une offre de la part du Real Madrid, quelques semaines avant la confrontation du Real Madrid et de Liverpool en finale de Ligue des champions. Bien que l’offre aurait été « bonne » selon Hany Ramzy, Salah a finalement choisi de décliner cette juteuse proposition. Une version des faits qui a été démentie par Ramy Abbas, agent de l’ailier de Liverpool. « Mohamed (Salah) n'a jamais discuté de ses plans de carrière avec un ancien entraîneur ». Le représentant de Salah a donc récemment démenti une telle discussion, mais pas d’un intérêt ni d’une offre merengue. Si le Real Madrid s’était bel et bien montré ouvert à un transfert de Mohamed Salah, le club madrilène pourrait bien avoir un boulevard pour cet été.

Salah voudrait connaître une autre expérience