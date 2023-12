Mercato - Real Madrid : Zidane est réclamé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours sans club après son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane attend le bon projet pour reprendre du service. Et c’est une nouvelle fois du côté de la capitale espagnole que l’entraîneur français pourrait officier, son nom circulant chez les Merengue en cas de départ de Carlo Ancelotti. De quoi faire rêver l’un de ses anciens coéquipiers…

Le suspense reste entier concernant Zinedine Zidane. Refroidi l’an dernier par la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le Ballon d’Or 1998 a dû revoir ses plans pour son retour sur un banc de touche. Rares sont en effet les clubs susceptibles de plaire à Zizou . Selon RMC , la Juventus ferait office de priorité, mais le Real Madrid aurait également ses faveurs si Carlo Ancelotti venait à partir à la fin de son contrat.

« Zidane est le meilleur entraîneur possible »

Alors que son bail arrive à expiration au terme de la saison, Carlo Ancelotti n’est pas encore fixé pour son avenir, qui devrait dépendre des résultats de son équipe dans les prochains mois. Pour le remplacer au Real Madrid, plusieurs noms circulent, comme ceux de Xabi Alonso, Roberto De Zerbi et donc Zinedine Zidane, qui apparaît comme le candidat parfait aux yeux de Guti. « À mon avis, Zinedine Zidane est le meilleur entraîneur possible pour le Real Madrid, en termes de palmarès et plus encore. Il est parfait pour cette équipe et cet environnement, et Florentino le sait », a notamment lâché en novembre son ancien coéquipier devenu chroniqueur dans l'émission El Chiringuito . Et ce dernier n’a pas hésité à pousser en sa faveur à plusieurs reprises.

« Pourquoi ne pas faire un troisième passage avec Zidane au Real Madrid ? »