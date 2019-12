Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, départ… L’énorme révélation du «Messi japonais» !

Publié le 27 décembre 2019 à 14h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s’est attaché les services de Takefusa Kubo. Prêté dans la foulée à Majorque, le «Messi japonais» a révélé que Zinedine Zidane aurait préféré l’avoir à disposition cette saison.

Takefusa Kubo a poussé auprès de Zinedine Zidane pour quitter le Real Madrid. Recruté par le coach merengue lors de la dernière fenêtre de transferts, celui que l’on surnomme le «Messi japonais» a été prêté dans la foulée à Majorque. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Takefusa Kubo a confié que la volonté de Zinedine Zidane était de le conserver cette saison.

«Zidane m’a dit de rester, mais je préférais être prêté »