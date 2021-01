Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane décisif pour l'avenir de Varane et Ramos ?

Publié le 23 janvier 2021 à 11h00 par D.M.

Raphaël Varane et Sergio Ramos pourraient quitter le Real Madrid à l’issue de cette saison. Proches de Zinédine Zidane, les deux joueurs pourraient emboîter le pas de leur entraîneur, dont l’avenir est incertain.

La presse espagnole a lâché une nouvelle aussi surprenante qu’inattendue. Selon les informations de Sport , Raphaël Varane aurait décidé de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, soit dix ans après son arrivée. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur français de 27 ans considérerait que le moment est venu de rejoindre une autre équipe et adhérer à un nouveau projet sportif. Varane, considéré comme un élément essentiel de Zinédine Zidane, pourrait porter un nouveau coup au Real Madrid, qui pourrait également perdre Sergio Ramos. Agé de 34 ans, le joueur espagnol voit son contrat expirer en juin prochain et ne parviendrait pas à trouver un accord avec ses dirigeants.

Zidane pourrait faire pencher la balance