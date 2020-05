Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette pépite brésilienne snobe ouvertement Zidane !

Publié le 11 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Kaio Jorge pourrait finalement rester au Brésil cet été. La pépite de Santos n’est effectivement pas décidée à partir.

Annoncé sur les tablettes de Zinédine Zidane il y a quelques jours par El Desmarque , Kaio Jorge, attaquant de Santos, ancien club d'un certain Neymar, pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. Les dirigeants du club merengue seraient attentifs à l'évolution du Brésilien de 18 ans et aux dernières nouvelles, la Juventus tenterait de se placer en travers de leur chemin. Real Madrid ou Juventus ? La pépite brésilienne penche plutôt pour une troisième option...

« Je suis très heureux à Santos »