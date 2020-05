Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane boucle son premier renfort de l’été !

Publié le 30 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund depuis deux ans, Achraf Hakimi retournera bien au club merengue cet été comme l’a confié son agent.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi avait été contraint à l’exil pour aller davantage de temps de jeu durant l’été 2018. Finalement, ces deux dernières années, le latéral droit marocain a enchainé les belles performances et est même devenu une référence mondiale en prêt au Borussia Dortmund. Son agent, interrogé vendredi dans l’émission El Partido de la Una de Onda Madrid, a fait une grande annonce sur son retour au Real Madrid.

« Il sera incorporé à Madrid »