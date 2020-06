Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane/Bale, les vraies raisons du problème ?

Publié le 18 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est exprimé sur sa relation avec Gareth Bale. Décryptage.

A l’occasion d’une mini conférence de presse avant la rencontre contre le FC Valence, Zinedine Zidane s’est exprimé sur sa relation avec Gareth Bale, niant une nouvelle fois l’existence d’un problème : « Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n’y a pas eu un avant et un après Kiev (lieu de la dernière finale de Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid, où Gareth Bale s’était offert un superbe retourné). Ce que je pense de Gareth n’a pas changé. Le fait qu’il ne joue pas n’était pas lié à une mauvaise relation. La relation avec Bale est normale ».

Le problème n’est pas sur le plan humain