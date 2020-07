Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a un concurrent de taille pour N’Golo Kanté !

Publié le 12 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

À la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer le Real Madrid, Zinedine Zidane a coché le nom de N’Golo Kanté. Le Français serait également suivi par un autre cador européen prêt à concurrencer le club merengue.

Avec les arrivées de Timo Werner et d’Hakim Ziyech, Chelsea réalise un mercato de folie et ne compte pas s'arrêter là. Frank Lampard viserait désormais Kai Havertz. Toutefois, s'offrir le joueur du Bayer Leverkusen ne sera pas donné et un joueur pourrait être sacrifié par les Blues. Cela pourrait notamment tomber sur N'Golo Kanté. Longtemps réticent à l'idée de se séparer de son champion du monde, Chelsea commencerait à s'interroger sur son milieu de terrain. La porte pourrait donc s'ouvrir pour un départ de Kanté cet été. Et cela n'aurait pas manqué d'éveiller l'intérêt du Real Madrid. Mais d'autres seraient aussi sur le coup...

L’Inter surveille N’Golo Kanté