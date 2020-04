Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un scénario inexorable pour Aubameyang ?

Publié le 23 avril 2020 à 3h10 par La rédaction

En Italie, certains médias affirment aujourd’hui qu’Arsenal se serait résolu au transfert de Pierre-Emerick Aubameyang en fin de saison. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Tutttosport affirme que le board d’Arsenal aurait réalisé qu’il lui serait impossible de prolonger le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang et se serait donc résolu à son transfert cet été, à un an de la fin de son bail.

Pas d’autre issue possible