Mercato - Real Madrid : Zidane à la lutte avec le PSG pour une nouvelle pépite ?

Publié le 26 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

Désireux de rajeunir la charnière centrale du Real Madrid, Zinédine Zidane s'intéresserait à Kristoffer Ajer. Cependant, le défenseur du Celtic Glasgow serait également dans le viseur du PSG et de Manchester City.

En plus de vouloir renforcer le secteur offensif pour épauler Karim Benzema, bien seul devant, Zinédine Zidane souhaiterait recruter des défenseurs centraux pour préparer l’après-Raphaël Varane et Sergio Ramos. Âgé de 34 ans, le capitaine du Real Madrid pourrait quitter le club merengue à la fin de son contrat en juin 2021. Trouver un remplaçant est donc urgent d’autant plus qu’Éder Militão ne convainc pas. L'entraîneur de la Casa Blanca s'intéresserait alors à Kristoffer Ajer.

Kristoffer Ajer dans le viseur du Real Madrid, mais également du PSG et de City