Mercato - Real Madrid : Varane, Ramos… Florentino Pérez veut frapper fort avec un crack français !

Publié le 28 avril 2021 à 20h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid pourrait assister aux départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, Florentino Pérez se pencherait déjà sur leur succession. Comme vous l’a révélé le 10 Sport, David Alaba est tout proche de la capitale espagnole, et un autre joueur serait attendu…

Le prochain mercato estival pourrait être synonyme de grands changements pour le Real Madrid. Alors que Florentino Pérez espère mettre la main sur un attaquant de classe mondiale, visant en priorité Kylian Mbappé, un turnover important pourrait également avoir lieu dans le secteur défensif. Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos tarde à trouver un accord avec sa direction pour prolonger, et le Real Madrid ne semble pas disposé à céder aux exigences de son capitaine, désirant signer un nouveau contrat de deux ans sans pour autant revoir à la baisse son salaire. Appelé à devenir le nouveau taulier de la charnière centrale, Raphaël Varane se dirige également vers un départ puisque Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de laisser l’international français entrer dans sa dernière année de contrat. Interrogé sur le sujet ce lundi, Raphaël Varane a d’ailleurs laissé planer un gros doute sur sa situation : « Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain. »

Entre Jules Koundé et Pau Torres, le Real Madrid a tranché

Il est ainsi difficile de dire avec certitude aujourd’hui qui composera la charnière centrale du Real Madrid la saison prochaine, et les Merengue en sont conscients. Malgré la présence d’Eder Militao et Nacho dans ses rangs, le club espagnol se prépare à passer à l’action et aurait déjà ciblé sa priorité. D’après les informations divulguées par le quotidien AS ce mercredi soir, Jules Koundé devancerait d’une courte tête Pau Torres (Villarreal) sur la short-list du Real Madrid. Les deux joueurs ont affiché de grosses qualités en Liga, mais la direction madrilène estimerait que le Français du FC Séville dispose d’une meilleure capacité d’adaptation. Pourtant, le dossier Koundé semble bien plus complexe puisque sa clause libératoire est estimée à 90M€, contre 50M€ pour Pau Torres, alors que l'Espagnol évolue déjà en sélection espagnole aux côtés de Sergio Ramos. L’entourage de Jules Koundé estime néanmoins que le FC Séville pourrait laisser partir son joueur pour un montant inférieur, que le Real Madrid espère compris entre 50 et 60M€.

