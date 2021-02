Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente inespérée se profile pour Zidane !

Publié le 12 février 2021 à 11h00 par D.M.

L’Eintracht Francfort aurait bien l’intention de conserver Luka Jovic à l’issue de cette saison. Et pour cela, le club allemand pourrait bien vendre André Silva à l’Atlético afin de renflouer ses caisses et avoir les capacités de passer à l’action.

Recruté contre un chèque de 63M€ en juillet 2019, Luka Jovic n’a jamais réussi à s’imposer au Real Madrid. L’attaquant a perdu la confiance de Zinédine Zidane et a finalement filé à l’Eintracht Francfort lors du dernier mercato estival avec l’espoir de se relancer. Prêté par le club espagnol jusqu’à la fin de la saison, le joueur serbe semble s’épanouir en Bundesliga même si son temps de jeu reste faible. « C'était vraiment génial. La Bundesliga m'avait vraiment manqué. J'en gardais un très bon souvenir et je suis heureux d'être de retour. Mon objectif était d'avoir plus de temps de jeu, de jouer plus et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de revenir » a déclaré Luka Jovic à bundesiliga.com .

Jovic à Francfort la saison prochaine ?