Mercato - Real Madrid : Ancelotti est fixé pour ce buteur à 50M€ !

Explorant d’autres pistes sur le plan offensif après l’échec Kylian Mbappé, le Real Madrid serait tenté par un transfert de Gabriel Jesus cet été. Toutefois, le club madrilène ne serait pas la seule équipe intéressée par le Brésilien. D’ailleurs, une tendance claire semble s’imposer pour l’avenir de l’attaquant de 25 ans et elle ne serait pas vraiment en faveur du Real Madrid.

Pour cet été, le Real Madrid avait fixé sa grande priorité sur Kylian Mbappé pour consolider son attaque. Mais finalement, l’international tricolore a préféré prolonger avec le PSG. De ce fait, la direction madrilène se serait mise en quête d’autres options sur le marché pour se renforcer offensivement. Dans cette optique, le Real Madrid garderait un œil sur Gabriel Jesus qui serait valorisé à 50M€. Cependant, la tendance ne serait pas vraiment en faveur de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti pour le Brésilien.

Gabriel Jesus deal. He still wants to leave Man City and the expectation is for Gabriel to join a Premier League club this summer, official bids will arrive soon. 🚨🇧🇷 #MCFC Real Madrid had some contacts few weeks ago to explore situation but still nothing advanced, as of now. pic.twitter.com/qM8Rh5Hq2a