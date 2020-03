Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane proche de s’engager avec Beckham ?

Publié le 4 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2021, Luka Modric serait ouvert à l’idée de rejoindre la franchise MLS de David Beckham, à savoir l’Inter Miami, une fois son contrat arrivé à expiration.

Arrivé à l’été 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric a fait les beaux jours du Real Madrid en faisant partie du groupe qui a remporté la Décima en 2014 et les trois Ligues des champions consécutives de 2016 à 2018, année où il a été sacré Ballon d’Or. Cependant, le Croate n’a plus le même rendement qu’auparavant. Modric a d’ailleurs été annoncé sur le départ lors des derniers mercato. Un transfert à l’Inter Milan était évoqué, et Modric pourrait bien rejoindre l’Inter, mais pas celui de Milan.

Modric vers l’Inter Miami ?