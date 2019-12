Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Premier League prête à rejoindre Zidane ?

Publié le 19 décembre 2019 à 20h00 par B.C.

En vue du prochain mercato estival, Florentino Pérez compterait attirer Harry Kane au Real Madrid. Un nouveau défi que pourrait voir d'un bon oeil l'international anglais.

Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui aurait tapé dans l’œil de Florentino Pérez. En effet, le président du Real Madrid souhaiterait également s'attacher les services d'Harry Kane l'été prochain, même si cela a un prix. L'international anglais est estimé à 180M€ selon El Desmarque , mais cela n'effrayerait pas le patron de la Casa Blanca , bien décidé à remodeler le secteur offensif merengue en 2020. Toutefois, Tottenham pourrait mettre son veto à un départ de Kane, d'autant que ce dernier reste sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs . Mais du côté de l'international anglais, la tendance serait différente.

Harry Kane motivé à l'idée dans un plus grand club ?