Mercato - Real Madrid : Une star de Deschamps refuse de suivre Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a suivi les pas d'Aurélien Tchouaméni, d'Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy en signant du côté du Real Madrid l'été dernier. Un autre français en la personne de William Saliba pourrait les rejoindre à la prochaine intersaison au vu de l'intérêt concret de la Casa Blanca pour le joueur d'Arsenal. Toutefois, il se sent prêt à rester un long moment chez les Gunnners.

Le 3 juin dernier, après des années de poursuites et de tentatives qui n'ont menées à rien, le Real Madrid annonçait l'arrivée de Kylian Mbappé pour le plus grand bonheur du président Florentino Pérez. Marca assurait d'ailleurs dernièrement que Mbappé était la dernière signature « galactique » du patron du club merengue.

Kylian Mbappé retrouve le sourire ! 🌟 Son but salvateur face à Gérone redonne espoir avant un choc capital.

➡️ https://t.co/ZrqEcnrozl pic.twitter.com/R7LwFQovYD — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Le Real Madrid fait de Saliba sa priorité absolue pour l'été prochain

En équipe de France, Kylian Mbappé évolue aux côtés de William Saliba. Se pourrait-il que le capitaine des Bleus soit rejoint par le défenseur d'Arsenal ? Sous contrat jusqu'en juin 2027 chez les Gunners, Saliba est la priorité du Real Madrid dans le secteur défensif pour le prochain mercato estival comme le10sport.com vous le dévoilait en octobre dernier. Courant novembre, le10sport.com révélait que des discussions avaient eu lieu entre le Real Madrid et le clan Saliba. Le feuilleton tournerait cependant déjà au vinaigre.

«Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ?»

Le Real Madrid serait néanmoins susceptible de se rater dans sa quête de signature de William Saliba. En interview pour The Daily Mirror, l'international français n'écarte pas du tout la possibilité de s'installer dans la durée à Arsenal.

« Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ».