Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti prépare ses valises pour son départ !

Publié le 19 mai 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il ferait d’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au Real Madrid une véritable priorité, Marcelo estimerait que le train serait déjà passé et que son départ libre de tout contrat se dessinerait concrètement.

Arrivé à l’été 2007, Marcelo est entré dans l’histoire du Real Madrid le 30 avril dernier. En effet, grâce au 35ème sacre du club merengue en Liga, le latéral brésilien a remporté son 24ème trophée au Real Madrid, dépassant au passage les 23 titres de Paco Gento, et devenant ainsi le joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid. Pour autant, et ce bien qu’il n’ait qu’une envie pour son avenir, à savoir rester au Real Madrid selon Marca, Marcelo ne devrait pas passer l’été au sein de la capitale espagnole.

Marcelo ne se ferait plus d’illusion pour son avenir…

C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Sergio Quirante. Selon ses sources, Marcelo estimerait que la réception du Betis Séville vendredi soir sera son ultime match en tant que joueur du Real Madrid au Santiago Bernabeu et ce, bien que son agent ait rencontré des membres du comité de direction du Real Madrid dans la journée de mercredi alors que le contrat de Marcelo arrivera à expiration le 30 juin prochain au Real Madrid. Le décor est donc planté.