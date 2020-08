Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une seule option pour Gareth Bale ?

Publié le 24 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors qu’il est devenu totalement indésirable au Real Madrid, Gareth Bale semble plus que jamais sur le départ, même si ce dernier ne souhaiterait pas quitter le club cet été. Et une seule destination serait aujourd’hui viable pour l’international gallois…

Le Real Madrid n’est pas encore au bout de ses peines avec Gareth Bale. L’international gallois, qui est clairement devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, pourrait bien poser problème aux dirigeants Merengue , qui souhaiteraient le voir quitter le club le plus rapidement possible, puisque l’ailier ne veut pas partir avant la fin de son contrat. Et pour Gareth Bale, une seule destination serait aujourd’hui envisageable…

Bale, direction la MLS ?