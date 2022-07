Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Une opération à 35M€ proposée pour oublier Mbappé

Publié le 31 juillet 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Cet été, le Real Madrid se retrouve finalement sans Erling Braut Haaland et surtout Kylian Mbappé. Un coup dur pour l’attaque de Carlo Ancelotti et les Merengue avaient fait le choix de ne recruter personne dans le secteur offensif finalement. Toutefois, il semblerait que du côté du Real Madrid, on changerait de position à ce sujet.

Entre le Real Madrid et le PSG, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger chez les champions de France. Un échec qu’il a fallu digérer chez les Merengue, où on attendait l’arrivée du crack de Bondy. Finalement, cela n’a pas été le cas et la décision avait alors été prise de ne recruter personne pour venir épauler Karim Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid.

Un attaquant finalement recruté ?

A défaut d’avoir Kylian Mbappé, le plan du Real Madrid était de relancer Eden Hazard et d’en faire la doublure de Karim Benzema en 9. Un plan qui tomberait aujourd’hui à l’eau pour la Casa Blanca. En effet, selon les informations d’ El Larguero , Hazard ne donnerait pas satisfaction en pointe. Par conséquent, le Real Madrid va se poser les bonnes questions et dans les deux semaines à venir, une décision sera prise pour savoir s’il faut recruter ou non un 9.

🚨 🔜 🤝 El Real Madrid decidirá en los próximos 12 días si fichan a un suplente de Karim Benzema❌ Hazard no convence como 9⃣🇩🇪 Timo Werner, ofrecido al Real Madrid, pero existen dudas si aceptaría el rol de suplente 🤔💶 La operación: traspaso de 35 kilos o cesión con ODC pic.twitter.com/807lOq7d59 — El Larguero (@ellarguero) July 30, 2022

Werner proposé au Real Madrid

Le Real Madrid aurait d’ailleurs déjà des solutions. Selon le média ibérique, Timo Werner, indésirable à Chelsea, aurait été proposé. Pour avoir l’Allemand, cela pourrait se régler sous la forme d’un transfert à 35M€ ou bien avec un prêt avec option d’achat. Néanmoins, au Real Madrid, on aurait des doutes concernant Werner qui pourrait refuser d’être une doublure.