Real Madrid : Mauvaise nouvelle sur le mercato pour Eden Hazard ?

Publié le 26 juillet à 17h00 par Dan Marciano

Questionné par ESPN sur son avenir, Eden Hazard n'avait pas caché son envie de s'imposer au Real Madrid cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais le club espagnol envisagerait déjà de recruter un attaquant capable de concurrencer l'international belge, décevant une nouvelle fois face au FC Barcelone dimanche dernier. Un mauvais signal envoyé à l'ancien membre de Chelsea.

Régulièrement blessé sous le maillot du Real Madrid, Eden Hazard est bien de son meilleur niveau aperçu à Chelsea. Mais recruté contre un chèque de 150M€, l'international belge a bien l'intention de se racheter cette saison, sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Fan : "Eden, on croit en toi !" Hazard : "Je crois en moi !"pic.twitter.com/XEr6UB31Qs — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) July 23, 2022

Hazard n'avait pas caché son envie de s'imposer à Madrid

« Je suis en bonne santé, merci pour ça. Je peux jouer et je veux faire ce que je sais faire sur le terrain. Je veux montrer aux gens que je peux jouer dans ce club. Je n'ai pas beaucoup joué ces dernières saisons, alors pour moi l'objectif est de montrer ce dont je suis capable sur le terrain. C'est mon seul objectif personnel » avait déclaré Hazard dans un entretien accordé à ESPN.

« Madrid signera un attaquant après la partie ratée d’Eden Hazard »