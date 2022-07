Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin tente un joli coup en Ligue 1

Publié le 26 juillet à 14h10 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, l'ASSE cherche absolument à recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, à l'image de celle menant à Adrian Grbic. L'attaquant autrichien n'entre plus dans les plans de Lorient où son contrat court jusqu'en juin 2025. Les Verts pourraient tenter de le recruter sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Cet été, l'ASSE ne chôme pas sur le mercato avec l'arrivée de cinq nouveaux joueurs : Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Cependant, Laurent Batlles attend encore des renforts notamment dans le secteur offensif où seul Jean-Philippe Krasso peut assumer le rôle d'avant-centre pour le moment. Les Verts ont donc activé une nouvelle piste.

Mercato - ASSE : Batlles réclame deux transferts, Perrin doit s'activer https://t.co/r9Rlobax8M pic.twitter.com/9U9DSJziMI — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Grbic dans le viseur de Perrin

Selon les informations de Peuple-Vert , l'ASSE s'intéresserait à Adrian Grbic. Sous contrat jusqu'en 2025 avec Lorient, l'attaquant autrichien revient d'un prêt de six mois au Vitesse Arnhem. Le joueur souhaite désormais quitter la Bretagne et les Verts espèrent obtenir un prêt avec option d'achat d'Adrian Grbic qui avait brillé en Ligue 2 avec Clermont.

Un attaquant, la priorité de l'ASSE