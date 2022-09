Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Une offre de 100M€ pour ce cadre d’Ancelotti ?

Publié le 13 septembre 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le Real Madrid a perdu Casemiro, qui a rejoint Cristiano Ronaldo et Manchester United. Mais le club madrilène aurait également pu voir Federico Valverde faire ses valises direction la Premier League. Une énorme opération aurait été proposée à la direction merengue pour l’international uruguayen lors de ce mercato estival.

Depuis quelques saisons maintenant, Federico Valverde monte en puissance au sein de l’effectif du Real Madrid. Ses performances ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues puisque le club madrilène a prolongé l’Uruguayen jusqu’en juin 2027 lors de l’été 2021. Le joueur de 24 ans est devenu un élément important du Real Madrid de Carlo Ancelotti, et il le prouve en ce début de saison. Toutefois, comme Casemiro, Federico Valverde aurait pu rejoindre la Premier League lors de ce mercato estival.

Liverpool a tenté sa chance pour Federico Valverde

Comme le rapporte AS , Liverpool aurait tenté sa chance pour Federico Valverde dans les dernières heures du mercato. Les Reds auraient offert 100M€ au Real Madrid pour l’international uruguayen. Une proposition qui aurait pu faire flancher Florentino Pérez, puisqu’elle aurait fait du joueur de 24 ans la deuxième plus grosse vente du club derrière Cristiano Ronaldo et ses 117M€.

Le Real Madrid a dit non