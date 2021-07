Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre astronomique plombe les plans d'Ancelotti avec Haaland !

Publié le 7 juillet 2021 à 12h00 par A.M. mis à jour le 7 juillet 2021 à 12h01

Au cœur de nombreuses rumeurs, Erling Braut Haaland pourrait faire l'objet d'une offre de 175M€ venue de Chelsea, ce qui ferait du Norvégien le deuxième joueur le plus cher de l'histoire.

Bien que tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé sur le marché des transferts, notamment à cause de sa situation contractuelle au PSG, un autre attaquant est au cœur des convoitises. En effet, Erling Braut Haaland affole les compteurs du côté du Borussia Dortmund qui aura dû mal à conserver son buteur cet été. Et pour cause, la plupart des grands clubs européens sont intéressés à l'image du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais c'est bien Chelsea qui pourrait dégainer en premier dans ce dossier.

Chelsea prêt à lâcher 175M€ pour Haaland ?