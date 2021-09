Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre à la Messi proposée à ce cadre d'Ancelotti ?

Publié le 10 septembre 2021 à 23h30 par D.M.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola envisagerait de recruter Luka Modric, lorsque son contrat avec le Real Madrid expirera à la fin de la saison.

Agé de 36 ans, Luka Modric a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Mais le milieu de terrain n’a pas l’intention de raccrocher les crampons à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, l’international croate voudrait prolonger sa carrière afin de disputer la prochaine Coupe du monde organisée au Qatar. Afin de rester au niveau, Modric envisagerait de signer un dernier gros contrat à la fin de la saison soit avec le Real Madrid soit avec une autre équipe européenne.

Manchester City lorgnerait Modric