Mercato - Real Madrid : Une nouvelle solution trouvée pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 13 janvier 2021 à 0h30 par A.C.

Prêté par le Real Madrid au Milan AC cette saison, Brahim Diaz réalise des très belles performances en Serie A.

C’est une des belles surprises du championnat italien. Peu utilisé par Zinedine Zidane la saison dernière, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC et il n’a pas mis longtemps à s’y imposer. Titulaire régulier dans le dispositif de Stefano Pioli, il cumule quatre buts et trois passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues et participe pleinement à la grande saison milanaise. Ainsi, les Rossoneri ont rapidement évoqué la possibilité de garder Diaz, au-delà de son prêt, qui se termine en juin prochain. Le Real Madrid attendrait toutefois pas moins de 25M€, pour le jeune talent espagnol.

Le Milan AC souhaite prolonger le prêt de Brahim Diaz