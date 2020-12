Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle porte de sortie pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 21 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

A la peine au Real Madrid, où il n'est jamais parvenu à répondre aux attentes de Zinedine Zidane, Luka Jovic serait proche d'un départ, et les portes de sortie se multiplient pour l'attaquant serbe malgré sa mauvaise forme.

Un an et demi après son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid. Recruté en tant que doublure de Karim Benzema avec l'objectif d'en faire son successeur au fil des saisons, le buteur international serbe ne répond pas aux attentes placées en lui et ne semble plus avoir la confiance de Zinedine Zidane, alors qu'il n'a joué que cinq rencontres cette saison. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure, Luka Jovic pourrait vivre ses derniers moments au Real Madrid. Courtisé par l'AS Roma cet été, l'attaquant serbe de 23 ans serait toujours observé en Série A, mais aurait également l'opportunité de revenir en Allemagne...

Le Hertha Berlin surveille Luka Jovic !