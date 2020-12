Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 21 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

L’avenir de Lionel Messi continue de questionner les observateurs du FC Barcelone. Si les candidats à la présidence du club veulent conserver l’Argentin, Xavi Vilajoana tient un discours plus nuancé.

Lionel Messi restera-t-il une 18e saison au FC Barcelone ? Alors que le sextuple Ballon d’Or arrive à échéance de son contrat en juin prochain, les rumeurs d’un départ vers le PSG ou Manchester City se font toujours nombreuses. Lionel Messi sera d’ailleurs libre d’engager les discussions comme il le souhaite dès janvier. Il doit auparavant s’exprimer dans une interview pour La Sexta , le 27 décembre. Une chose est sûre, la plupart des candidats à la présidence du Barça veulent conserver leur joyau argentin. Pourtant, pour Xavi Vilajoana, d’autres solutions restent possibles.

« S'il est disposé, il prendra sa retraite ici. Sinon, nous le laisserons partir »