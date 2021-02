Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier départ prend forme pour Zidane !

Publié le 24 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Le Real Madrid pourrait avoir de la concurrence pour Lucas Vazquez, en fin de contrat l'été prochain.

Formé au Real Madrid, où il évolue depuis 2007, Lucas Vazquez va-t-il quitter son club de toujours cet été ? Celui qui a commencé sa carrière en tant qu'ailier droit s'est récemment reconverti en tant que latéral droit, la faute aux absences répétées du titulaire du poste, Dani Carvajal. Lucas Vazquez a saisi l'opportunité offerte par Zinédine Zidane avec brio, alors qu'il manquait de temps de jeu en début de saison. Pour autant, il en faudra peut-être plus pour le convaincre de rester dans la capitale espagnole : son contrat avec les Merengue s'achève en juin prochain, et rien n'indique qu'il le renouvellera...

De nombreux clubs intéressés par Vazquez ?