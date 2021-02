Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande décision prise par Benzema pour son avenir ?

Publié le 11 février 2021 à 12h00 par T.M.

Au Real Madrid, la prolongation de Karim Benzema est également l’un des sujets qui revient sur la table. A ce sujet, l’international français aurait fait un gros choix.

Actuellement, le Real Madrid est englué dans de nombreuses prolongations. Celle qui retient le plus l’attention est forcément celle de Sergio Ramos. En fin de contrat, l’Espagnol n’arrive pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez et pourrait donc s’en aller en fin de saison. Mais d’autres joueurs de Zinedine Zidane sont également concernés par une possible prolongation. Cela est ainsi le cas avec Luka Modric, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema. Alors que le buteur français est au sommet de sa carrière, son contrat court actuellement jusqu’en 2022. Et pour le moment, faire signer un nouveau bail à Benzema serait loin d’être gagné.

Benzema prend son temps !