Mercato - Real Madrid : Cette pépite de l'OL aurait un plan pour rejoindre Zidane !

Publié le 30 mars 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Dans le viseur du Real Madrid, à l’instar d’Eduardo Camavinga (Rennes), Rayan Cherki, jeune attaquant de l’OL, aurait un plan pour son avenir.

Les talents de Ligue 1 attiferaient l’œil de Zinedine Zidane. Outre Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Stade Rennais, l’entraîneur du Real Madrid en pincerait pour Rayan Cherki. Le technicien tricolore serait tombé sous le charme du jeune buteur de l’OL (16 ans), lui qui pourrait donc suivre les traces de Karim Benzema. La presse espagnole assure que le coach madrilène devrait faire tout son possible afin d’entériner le renfort de la pépite lyonnaise. Et cette dernière aurait les idées claires pour son avenir.

Ryan Cherki au Real Madrid cet été puis prêté à l’OL ?