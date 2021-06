Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une date est fixée pour ce départ à 20M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 10h00 par A.D.

Epanoui au Milan AC, Brahim Diaz devrait poursuivre son aventure chez les Rossoneri. En effet, la direction lombarde aurait mis un coup d'accélérateur sur ce dossier pour conclure l'affaire cette semaine.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane cette saison, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC. Un choix judicieux, puisque la pépite de 21 ans a fait forte impression chez les Rossoneri . A tel point que la direction lombarde serait déterminée à le conserver et ferait le maximum pour finaliser au plus vite cette transaction. Comme l'a indiqué Nicolo Schira ce dimanche soir, Florentino Pérez et Paolo Maldini auraient d'ailleurs déjà trouvé un accord pour un prêt avec une option d'achat à hauteur de 20M€.

Clap de fin cette semaine pour Brahim Diaz ?

Dans la foulée, Sky Sport en a rajouté une couche, précisant que le Milan AC mettait la pression pour boucler l'opération Brahim Diaz. Déterminés à conserver la pépite du Real Madrid, les Rossoneri voudraient finaliser la transaction dans la semaine. Brahim Diaz devrait donc endosser le maillot du Milan AC au moins une saison supplémentaire.