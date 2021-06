Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va acter un nouveau départ !

Publié le 21 juin 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que Carlo Ancelotti est récemment revenu sur le banc du Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane, l’effectif devrait être chamboulé lors du mercato estival. Brahim Diaz, une pépite du club madrilène, pourrait faire définitivement ses valises pour l’Italie.

Après avoir annoncé le départ de Sergio Ramos du Real Madrid, Florentino Pérez continue à travailler sur de nombreux chantiers pour reconstruire un effectif madrilène en fin de cycle. Avec l’arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le club espagnol veut bien évidemment revenir sur le devant de la scène européenne, et pour cela, une refonte d’effectif semble nécessaire. Si les cas de Gareth Bale ou encore Marcelo sont toujours d’actualité à Madrid, celui de la pépite espagnole Brahim Diaz devrait bientôt s’éclaircir.

Le Milan AC discute pour Brahim Diaz

En effet, d’après les informations du journaliste Nicolò Schira, le jeune Brahim Diaz pourrait rejoindre définitivement le Milan AC et donc quitter le Real Madrid dès cet été. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club madrilène, l’Espagnol a été prêté cette saison au club italien, chez lequel il semble s’être bien plus épanoui qu’au Real Madrid. Brahim Diaz veut rester au Milan AC et n’a pas envisagé d’autres possibilités, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat à hauteur de 20M€. Florentino Pérez et les dirigeants milanais devraient se voir dans les prochains jours pour boucler le dossier.