Mercato - OM : Pablo Longoria sur le point de finaliser un nouveau dossier chaud !

Publié le 20 juin 2021 à 23h10 par La rédaction

Pour reconstruire au mieux l'effectif de l'OM dès cet été, Pablo Longoria et la direction marseillaise se montrent déjà très actifs sur le marché des transferts. Si plusieurs dossiers paraissent arrêtés, celui de David Luiz pourrait bientôt se finaliser.

Avec la venue de Jorge Sampaoli, l’OM possède dorénavant de gros objectifs et pour cela, l’effectif marseillais doit se renforcer. Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria et ses dirigeants s’activent énormément sur le marché des transferts pour améliorer l’équipe olympienne. Après le départ de plusieurs cadres comme Florian Thauvin, l’OM est à la recherche de jeunes talents pour assurer son avenir, mais connait malheureusement quelques difficultés dans certains dossiers. Si les pistes Thiago Almada et Amine Adli s’éteignent de jour en jour, Gerson lui, sera bien un joueur de l’OM la saison prochaine. Le joueur de Flamengo pourrait d’ailleurs être bientôt rejoint par un autre Brésilien.

David Luiz veut jouer à l’OM

En effet, d’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM serait proche de finaliser l'opération du défenseur brésilien David Luiz. En fin de contrat avec Arsenal le 30 juin prochain, ce dernier aurait très envie de rejoindre le club phocéen et pourrait venir renforcer un secteur défensif pas impérial. Pablo Longoria serait en passe de réaliser un joli coup sur le mercato estival, qui confirmerait les ambitions affichées par la direction marseillaise. Affaire à suivre.