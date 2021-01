Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort déjà bouclé pour l’été prochain ?

Publié le 6 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Prêté pour une deuxième saison à Arsenal, Dani Ceballos s’est dit prêt à enfin arborer régulièrement la tunique du Real Madrid où il dispose toujours d’un contrat assez important au niveau de la durée.

Afin de disposer d’un temps de jeu plus important qu’au Real Madrid où la concurrence fait rage depuis plusieurs saisons désormais dans l’entrejeu, Dani Ceballos a été prêté lors de l’exercice précédent à Arsenal. À la fin de sa première expérience plus ou moins fructueuse dans le nord de Londres, Ceballos ne s’est pas éternisé à Madrid puisque le Real est parvenu à trouver un nouveau terrain d’entente pour un deuxième prêt cette saison. L’été prochain, il restera deux ans sur le contrat que Ceballos a signé avec le Real Madrid. L’occasion pour lui d’enfin briller sous la tunique merengue ? C’est du moins sa volonté.

« Mon souhait est d’arborer le maillot de Madrid »