Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 28 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Prêté la saison dernière à Leganes, Oscar Rodriguez ne devrait pas porter le maillot du Real Madrid cette saison, ce dernier faisant partie des joueurs que Zinedine Zidane pourrait sacrifier pour son opération dégraissage. Et un nouveau concurrent serait entré dans la course…

Zinedine Zidane continue son opération dégraissage. Plusieurs joueurs, très peu utilisés par Zizou ou prêtés la saison dernière (Mariano, Borja Mayoral, Brahim Diaz…), devraient quitter le Real Madrid cet été, tous concernés par la vaste opération de vente mise en place par Florentino Pérez. Oscar Rodriguez fait partie des joueurs sur la sellette. Après un prêt réussi à Leganes (9 buts en 30 rencontres), le milieu offensif espagnol serait sur les tablettes du Milan AC, qui souhaiterait le faire venir en même temps que Brahim Diaz. Cependant, un nouveau prétendant serait entré dans la course…

Le FC Séville aussi dans le coup ?