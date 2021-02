Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau crack dans le viseur de Zidane ?

Publié le 16 février 2021 à 1h00 par D.M.

Le Real Madrid resterait attentif à la situation de Maximo Perrone, jeune milieu de terrain de 18 ans qui évolue en Argentine, au Club Atlético Vélez Sarsfield

Le prochain mercato estival promet d’être agité au Real Madrid. Discret lors des dernières sessions de transferts, le club espagnol envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs cet été afin de pouvoir passer à l’action dans des dossiers d’envergure. La grande priorité de Florentino Perez demeure Kylian Mbappé, qui hésite à prolonger son contrat avec le PSG. Toutefois, le Real Madrid pourrait bien se tourner vers Erling Braut Haaland en cas d’échec dans le dossier Mbappé selon les dernières informations d’ As . Par ailleurs, la formation merengue chercherait également à attirer les stars de demain et aurait ciblé un jeune joueur argentin.

Un jeune espoir argentin dans le viseur du Real Madrid