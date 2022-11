Transferts - Real Madrid : Ancelotti tente un gros coup sur le mercato

La rédaction

Après le départ de Casemiro, le Real Madrid cherche désormais à densifier son entrejeu afin d’assurer la succession de Modric et Kroos. Si Valverde, Tchouaméni et Camavinga incarnent le futur de la Casa Blanca, un autre renfort pourrait bien débarquer à Madrid.

Si Toni Kroos et Luka Modric sont encore des titulaires indiscutables, le Real Madrid prépare la succession de son milieu de terrain depuis quelques temps. Pour densifier l’entrejeu, c’est Stanislav Lobotka qui apparaît désormais comme la priorité des madrilènes.

Un début de saison canon

En Serie A, Naples cartonne et occupe la première place du championnat. Taulier du milieu de terrain, Stanislav Lobotka est un homme fort de l’effectif de Spalletti. L’international slovaque évolue au poste de milieu défensif et brille tant dans la conservation que dans la récupération. Un profil complet qui pourrait succéder à Casemiro.

Ancelotti fait pression