Mercato - Real Madrid : Un joueur a signé, feuilleton terminé !

La rédaction

Malgré deux titres remportés cette saison, l’été du Real Madrid s’annonce tout de même agité. Dans le sens des arrivées, les Merengue ont officiellement accueilli Kylian Mbappé et continuent d’explorer d’autres pistes. Mais plusieurs éléments devraient également quitter la Maison blanche durant les prochaines semaines. Après Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite à l’issue de l’exercice, Nacho devrait bien s’envoler vers l’Arabie saoudite. L’Espagnol aurait signé un contrat avec le club d’Al-Qadsiah.

Si le Real Madrid se montre déjà actif cet été dans le sens des arrivées, les Champions d’Europe se préparent à perdre un autre de leur taulier. Après Toni Kroos, Nacho devrait également quitter la capitale espagnole. Le défenseur central est pisté en Arabie saoudite, et aurait déjà paraphé un contrat avec l’écurie d’Al-Qadsiah.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Nacho à Al-Qadsiah, ce serait fait

D’après les informations de José Félix Diaz, journaliste pour Marca , Nacho aurait signé son contrat avec Al-Qadsiah. Celui qui a pour le moment passé l’entièreté de sa carrière au Real Madrid ne serait donc plus un joueur de la Casa Blanca .

Une dernière saison en apothéose pour Nacho