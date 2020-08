Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane aurait pris une grande décision !

Foot - Mercato - Real Madrid

Prêté à Arsenal cette saison, l’avenir de Dani Ceballos au Real Madrid est toujours flou, mais le joueur aurait pris une grande décision.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Dani Ceballos a su rebondir du côté d’Arsenal lors d’un prêt convaincant cette saison. S’il a commencé sous les ordres d’Unai Emery, c’est sous Mikel Arteta que le milieu espagnol s’est réellement révélé, jouant un rôle important dans la bonne seconde partie de saison des Gunners , les menant à un nouveau titre en FA Cup. De retour au Real Madrid, l’avenir de Dani Ceballos est toujours incertain. Ces dernières semaines, la tendance semblait davantage à un retour définitif dans la capitale madrilène pour le joueur de 24 ans, alors qu’on semble se diriger vers un mercato plutôt calme du côté du Real Madrid. Martin Odegaard a d’ores et déjà été rappelé de son prêt à la Real Sociedad, et Dani Ceballos pourrait suivre en faisant son retour dans les plans de Zinedine Zidane, alors que Luka Modric, en fin de contrat en 2021, pourrait partir. Mais l'ancien milieu du Real Betis pourrait avoir d'autres plans pour son avenir.

Selon les informations de Daniele Longo, journaliste pour C alcio Mercato , Dani Ceballos favorise un retour à Arsenal et souhaite jouer sous Mikel Arteta, malgré l’intérêt de l’AC Milan. Les Rossoneri avaient fait part de leur intérêt pour le Madrilène, et aurait approché le Real Madrid pour le recruter sous la forme d’un prêt. Mikel Arteta souhaiterait également conserver le milieu espagnol dans son projet de reconstruction d’Arsenal. Les Gunners doivent toutefois se séparer de plusieurs indésirables avant de pouvoir s’activer sur d’autres pistes.





#Milan wants Dani #Ceballos again, but the Spanish midfielder has prioritized #Arsenal and wants to return to #Arteta