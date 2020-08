Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux menaces clairement identifiées pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 25 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Parmi la liste des prétendants à Kylian Mbappe, certains peuvent d’ores et déjà être rayés. Qui est vraiment susceptible d’avoir le Français ? Réponse.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien , qui confirme la volonté absolue des dirigeants du Paris Saint-Germain de prolonger le contrat de Kylian Mbappe, dresse la liste des clubs positionnés sur l’attaquant français au terme de la saison prochaine, alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat.

Deux clubs vraiment en concurrence avec Paris