Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane réclame son départ !

Publié le 1 février 2021 à 13h00 par D.M.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco espèrerait trouver une porte de sorite lors des dernières heures du mercato hivernal. Mais selon des proches du joueur, la tâche s’annonce compliquée.

Arrivé au Real Madrid en 2013, Isco ne fait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane. Néanmoins, le milieu de terrain espérait obtenir du temps de jeu avec le départ de Martin Odegaard à Arsenal et la blessure de Federico Valverde, mais l’entraîneur français ne compte décidément plus sur lui. Face à Levante ce samedi, Isco a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants et serait ainsi, prêt, à prendre une grande décision pour son avenir.

Isco souhaiterait quitter le Real Madrid