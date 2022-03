Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros départ est confirmé pour cet été !

18 mars 2022

En grande difficulté au Real Madrid, où son contrat court jusqu'en juin 2024, Eden Hazard pourrait bien changer d'air à l'issue de la saison comme le pense Roberto Martinez.

Arrivé en 2019 au Real Madrid pour environ 115M€, Eden Hazard n'a jamais retrouvé le niveau qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs de Premier League avec Chelsea. Cette saison, l'international belge joue d'ailleurs très peu alternant les pépins physiques et le prestations décevantes. Titulaire à seulement 7 reprises en Liga, l'ancien Lillois ne semble pas totalement entrer dans les plans de Carlo Ancelotti qui lui préfère Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Marco Asensio pour accompagner Karim Benzema sur le front de l'attaque. Par conséquent, un départ en fin de saison prend forme comme l'explique Roberto Martinez bien que le contrat d'Eden Hazard court jusqu'en juin 2024.

Martinez annonce du mouvement pour Hazard