Mercato - Real Madrid : «Un grand entraîneur» va plomber Zidane ?

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane pourrait bien reprendre du service... chez les Merengue ! L'ancien numéro 10 des Bleus est annoncé sur le retour pour succéder à Carlo Ancelotti, en fin de contrat en juin prochain. Le techicien italien a néanmoins fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne voyait aucun inconvénient à rester dans la capitale espagnole.

La saison prochaine, un nouvel entraîneur pourrait bien arriver sur le banc du Real Madrid. Carlo Ancelotti est en fin de contrat et le technicien italien est régulièrement annoncé du côté de la sélection brésilienne. Pour le remplacer, plusieurs noms ont déjà filtré. Un éventuel retour de Zinédine Zidane a notamment été évoqué.

Zidane vers un retour au Real Madrid ?

Sans club depuis son départ en 2021, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pourrait donc reprendre une nouvelle fois du service au Real Madrid. Toutefois, Carlo Ancelotti a fait savoir à plusieurs reprises qu’il se sentait bien dans la capitale espagnole et qu’il ne voyait aucun inconvénient à rester un peu plus longtemps.

Marcelino est fan d’Ancelotti